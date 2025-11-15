La madre di Alberto Trentini: il governo si è speso poco per mio figlio

Milano, 15 nov. (askanews) – “Abbiamo contattato politici, diplomatici, artisti, giornalisti e negoziatori” mentre “fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino ad agosto. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio”. Lo ha detto Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto Alberto Trentini detenuto da 365 giorni in Venezuela, in un passaggio della conferenza stampa tenuta a Palazzo Marino, sede del comune di Milano.

“Voglio ricordare che mio figlio è stato tolto un anno di vita – ha aggiunto – . E’ un’ingiustizia di cui non sappiamo darci pace”.