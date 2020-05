“La mafia non si ferma, lo Stato curi il disagio sociale”, avverte Lo Voi

​I giorni del ricordo in tempi di lockdown, con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che avrebbero affrontato il blocco delle attività per via del Covid-19 “continuando a lavorare”, loro che non prendevano mai ferie. La mafia, tutt’altro che debellata, pronta ad approfittare dell’emergenza, ma non si ferma Cosa nostra e nemmeno la procura di Palermo lo fa. La necessità di affiancare un’opera di risanamento morale al lavoro di inquirenti e investigatori. Lo dice all’AGI il capo della Dda del capoluogo siciliano, Francesco Lo Voi, che crede nelle opportunità offerte da una memoria priva di retorica.

