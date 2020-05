La mafia non va in lockdown

Una crisi sociale ed economica. E Cosa nostra che sfrutta l’emergenza prodotta dal coronavirus. Emerge anche questo nell’inchiesta della Dda di Palermo e culminata nell’operazione “Mani in pasta”, condotta dalla Guardia di finanza, che ha portato all’arresto di 91 tra boss, gregari e prestanome. Il gip Piergiorgio Morosini scrive di “contesto assai favorevole per il rilancio dei piani dell’associazione criminale sul territorio d’origine e non solo”.

Una analisi del Centro studi Pio La Torre, che ha più volte in queste settimane lanciato l’allarme, parte dalla lucida e allarmante considerazione del giudice, secondo cui “le misure di distanziamento sociale e il lockdown su tutto il territorio nazionale,

