La maggioranza si presenta ottimista alla prova del voto sulla Nadef

AGI – La maggioranza non nasconde un cauto ottimismo: nel giorno del voto a maggioranza assoluta sullo scostamento di Bilancio e la Nota di aggiornamento del Def, pallottoliere alla mano, la previsione dei giallorossi è che non ci saranno incidenti, i numeri ci sono sia alla Camera sia al Senato. Senza ‘soccorso esterno’ da parte delle opposizioni che, comunque, è l’altra previsione delle forze di governo, non dovrebbero votare contro ma astenersi. Maggioranza autosufficiente, dunque, sia a Montecitorio che a palazzo Madama. Ovviamente, salvo eventuali nuove defezioni dovute al Covid.

“Chiaramente abbiamo avuto problematiche a livello di maggioranza con 45 deputati mancati la scorsa settimana a causa di un parlamentare positivo,

