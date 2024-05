la-magia-del-natale-arriva-al-carroponte-vicino-a-milano

Un villaggio unico e spettacolare dove le favole prendono vita

Milano, 17 nov. (askanews) – La magia del Natale è finalmente giunta a Milano! Un villaggio unico e spettacolare, prodotto da Razmataz Live, apre dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 al Carroponte di Sesto San Giovanni. Un luogo dove le favole prendono vita e i sogni diventano realtà, un vero e proprio paese incantato che stupirà grandi e piccini.Basterà varcare la soglia per essere proiettati in un mondo fantastico, sospeso nel tempo e nello spazio, illuminato da un milione di luci e abitato da elfi laboriosi, simpatici folletti e coloratissimi soldatini Schiaccianoci; in cui si respira il profumo del legno d’abete, della cannella e della cioccolata calda, dove si sente il fruscio della carta da regali con cui vengono impacchettati i giocattoli e si avverte in sottofondo il ticchettio di maestosi orologi che scandiscono il ritmo rallentato di un mondo che sembra uscito da una fiaba.Questo e molto altro attendono coloro che entreranno ne La magia del Natale!Si estende su più di 25 mila metri quadrati, tanti sono i luoghi di cui si compone; primo fra tutti, l’Ufficio postale del Villaggio, dove i bambini, seduti davanti a uno scrittoio, possono iniziare a dare forma alla loro lista dei desideri. Le letterine, poi affidate a Santa Claus, sono smistate dagli elfi postini, che a volte trovano timidi foglietti con la calligrafia degli adulti.Un’atmosfera energica e frizzante è quella avvertita da chi mette piede nel colorato Borgo degli Elfi, uno spazio in cui i piccoli abitanti con il cappello e le orecchie a punta, incuriositi e trepidanti, accolgono gli ospiti mostrando loro tutte le meraviglie delle loro magiche dimore.Punto nevralgico del villaggio non può che essere la Casa di Babbo Natale. L’abitazione è dotata di tutto l’occorrente: il planetario, le mappe astronomiche, l’elenco di tutti i bambini in ordine alfabetico e, ovviamente, l’iconica slitta.