La maledizione del 25 maggio in Europa per Inter, Juventus e Milan

Una data nefasta accomuna Inter, Juventus e Milan. Il 25 maggio non ha portato fortuna in precedenza alle tre big del nostro calcio che in questo giorno, naturalmente in anni diversi, hanno giocato una finale di Champions League, subendo 3 ko di fatto inattesi. E’ il caso dell’Inter, sconfitto dal Celtic nel 1967. Ko anche la Juventus contro l’Amburgo ad Atene, nel 1983. Infine, nel 2005, il Milan di Ancelotti subì una delle più grandi rimonte da parte del Liverpool, dal 3-0 al 3-3, con… continua a leggere sul sito di riferimento