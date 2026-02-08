domenica, 8 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia: il caso diventa politico

(Adnkronos) - Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di...

Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard: chi è Lucia Dalmasso, quinta medaglia azzurra a Milano Cortina

(Adnkronos) - Lacrime di gioia per Lucia Dalmasso....

Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “E’ stato offeso e minacciato, odio inaccettabile”

(Adnkronos) - "Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che...

Milano Cortina, “nel Villaggio anche i profilattici”: la sorpresa degli atleti

(Adnkronos) - "Qui c'è tutto". Il Villaggio Olimpico...
la-mamma-di-franzoni-si-commuove:-“prima-della-discesa-tante-preghiere.-e-ora-puo-divertirsi…”
La mamma di Franzoni si commuove: “Prima della discesa tante preghiere. E ora può divertirsi…”

La mamma di Franzoni si commuove: “Prima della discesa tante preghiere. E ora può divertirsi…”

DALL'ITALIA E DAL MONDOLa mamma di Franzoni si commuove: "Prima della discesa tante preghiere. E ora può divertirsi..."
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Le emozioni sono sempre fortissime, dal primo podio in Val Gardena non ho capito più niente. Sono in un ciclone di emozioni, nell’occhio del ciclone. È una cosa che mi stravolge, mi travolge. Da un mese e mezzo non dormo più la notte. Da mamma, so ciò che vale mio figlio”. Mamma Irene Franzoni risponde all’Adnkronos e si commuove. Il giorno dopo la medaglia d’argento di suo figlio Giovanni, nella discesa a Bormio, però non c’è pericolo. Nessun sogno, è tutto vero: “La notte prima della gara ero andata a dormire alle 21 e mi sono svegliata alle 2. Da lì ho recitato tutti i rosari e le preghiere possibili e immaginabili. Più che altro, speravo che arrivasse in fondo sano e salvo”.  

Mamma Irene racconta l’incontro con Giovanni dopo la vittoria e non trattiene le lacrime: “L’ho aspettato fino all’ultimo – spiega ì – perché tra conferenze e altre cose è stata un’attesa lunghissima”. Poi, è bastato uno sguardo: “Ero là e non capivo più nulla, volevo solo abbracciare mio figlio. Era impossibile. Poi ci siamo visti, mi ha guardata e mi ha detto ‘Mamma’, mostrandomi la medaglia. E niente, l’ho abbracciato”.  

Mamma Irene guarderà adesso le prossime gare (forse) con un po’ di tranquillità in più: “Penso che Giovanni sia ormai diventato grande. Riesce a capire tutta la situazione e a gestirla, insieme a tutte queste emozioni. Non perdere il focus è tanta roba”. A Milano Cortina, non è finita: “Ora che ha messo la prima medaglia al collo si può divertire. Chissà…”. (di Michele Antonelli) 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.