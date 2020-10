Lo striscione azzurro con il nome della fabbrica in bianco e la maglietta bianca ‘Scherzi a parte… Whirlpool – Napoli non molla’. Gli operai del sito produttivo della multinazionale americana, in chiusura completa, dopo un’assemblea in fabbrica, in via Argine, hanno effettuato un corteo seguendo il perimetro della fabbrica. I lavoratori chiedono interventi concreti sulla loro situazione occupazionale e promettono una battaglia continua per rivendicare il diritto al lavoro.

Rabbia ed emozione nello stabilimento e fuori. L’assemblea dei lavoratori, molto partecipata, ha preso in esami gli esiti del tavolo dedicato alla vertenza, durante il quale il premier Giuseppe Conte ha reso noto che l’azienda ha confermato la chiusura dello stabilimento campano,

L’articolo La manifestazione di Napoli dei lavoratori della Whirlpool proviene da Notiziedi.

