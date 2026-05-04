la-mappa-dei-‘guardiani’:-ecco-le-linee-rosse-di-hormuz

ROMA – Due linee rosse per delimitare l’area attorno allo Stretto di Hormuz, sotto il controllo dell’Iran: la mappa è stata diffusa dai Guardiani della rivoluzione, riferiscono i media statali di Teheran.Sul documento, per ora, non si sono espressi gli Stati Uniti.Le linee rosse collegano il monte Mubarak, in Iran, e il sud di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, nel Golfo dell’Oman, e poi più a nord, nel Golfo Persico, la punta dell’isola di Qeshm, in Iran, e Umm Al Quwain, negli Emirati Arabi Uniti.

Oggi le forze armate di Teheran hanno riferito di aver impedito a un cacciatorpediniere statunitense l’ingresso nello Stretto. Secondo fonti citate dall’agenzia di stampa Fars, due missili avrebbero colpito la nave.

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