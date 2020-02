Aggiornata alle 21 del 23 febbraio 2020

Sono 2.461 i morti finora a causa del coronavirus, 2.346 in Cina. I contagiati sono 78.767 (di cui 76.936 in Cina) e 23.196 sono i guariti. Le cifre sono quelle del sito di monitoraggio del Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University. In Italia, 152 persone sono positive al COVID-19: in Lombardia 112 casi, in Veneto 22, in Piemonte 3, in Trentino Alto-Adige 3. In Emilia Romagna 9 e 3 nel Lazio. Sono in totale 55 le persone ricoverate con sintomi, 26 in terapia intensiva e 29 in isolamento domiciliare.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La mappa del contagio del coronavirus proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento