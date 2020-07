La Marca: “Juventus-Inter, la differenza è negli scontri diretti. Il mio pensiero su Conte”

Il conduttore televisivo Domenico La Marca ha parlato in esclusiva a 90min Italia analizzando quanto sta accadendo nel campionato italiano di Serie A. Queste le sue parole: Cosa sta accadendo alla Juventus? US Sassuolo v Juventus – Serie A “Il Sassuolo è attualmente un avversario ostico per chiunque anche per la Juventus partiamo da questa premessa. I bianconeri nelle ultime due partite nonostante ai punti avrebbero meritato di perdere, sono stati capaci di agguantare risultati pesanti. E’… continua a leggere sul sito di riferimento