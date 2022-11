La Marca (Pd): a Toronto linea telefonica rilascio passaporti a over 75

“Si tratta di una mia incalzante richiesta”

Roma, 9 nov. (askanews) – “È di ieri la notizia che il Consolato Generale d’Italia a Toronto metterà a disposizione, a partire dal 7 novembre, una linea telefonica esclusivamente dedicata ai connazionali over 75, per la prenotazione di un appuntamento per il rilascio del passaporto. Si tratta di una mia incalzante richiesta, ed in particolare era una delle soluzioni che prospettavo in una risoluzione approvata in Commissione Esteri durante la scorsa Legislatura, che finalmente diventa realtà. Così facendo l’amministrazione diplomatica e consolare si avvicina finalmente anche a quei cittadini che hanno meno familiarità con le nuove tecnologie. E di questo voglio ringraziare il Console Generale d’Italia a Toronto, Luca Zelioli”. Così la senatrice del Pd, Francesca La Marca, eletta nella circoscrizione estero, ripartizione Nord e Centro America.

“Come ha informato il Corriere Canadese, i connazionali a cui è destinato il servizio possono chiamare ogni lunedì, dalle 11 alle 12, il numero: (+1) 437-522-2402. L’operatore consolare verificherà che il connazionale possa usufruire del servizio e fornirà un appuntamento per il venerdì della stessa settimana”, spiega.

“Adesso continuerò a lavorare affinché da l’istituzione di questo canale da sperimentale diventi definitivo e che anche altri consolati in Canada, Stati Uniti così come in tutti paesi della mia ripartizione elettorale (Nord e Centro America) adottino, al più presto, questa mia proposta per semplificare la vita dei nostri connazionali all’estero”, conclude la senatrice del Partito Democratico.

