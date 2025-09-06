sabato, 6 Settembre , 25
"La Marinara": a Grazzanise l'antica pizza del porto di Napoli, tra storia e tradizione
Le pizze più antiche sono quelle dalle storie più interessanti. È il caso della Marinara: il nome non lascia spazio ad equivoci.

Si narra che sia nata nel secolo XVIII, ovviamente a Napoli, nel quartiere Porto: pescatori e marinai necessitavano di pasti economici, con ingredienti facilmente reperibili, tuttavia senza rinunciare al sapore.

È dalle loro richieste che nacque la pizza “Marinara”: semplice pomodoro, olio d’oliva, origano ed aglio. Si diffuse presto fra il popolo e solo successivamente fu arricchita: è questa versione che è possibile gustare da Pizza Sophia, a Grazzanise.

La “Marinara” di Mario Bisesto (nella foto), infatti, conserva il nucleo tradizionale di pomodoro, aglio ed origano, a cui aggiunge acciughe, olive nere e capperi.

La perfetta lavorazione dell’impasto saprà rendere giustizia a questi sapori essenziali: la semplicità è il pezzo forte della “Marinara”, che trasporterà i clienti fra i marinai del ‘700, nella confusione del porto di Napoli, fra le urla e l’odore di salsedine.

Non resta che provarla, da Pizza Sophia, in Via Guglielmo Oberdan; Mario Bisesto ed il suo staff aspettano i curiosi golosi per assicurare un’esperienza di gusto unica.

