La messa celebrata durante la Domenica delle Palme nel Vibonese

Le preghiere, il sacerdote, i chierichetti e i fedeli raccolti in preghiera. È stata una messa in piena regola quella svoltasi ieri a Filadelfia, nel Vibonese, come se l’emergenza sanitaria non ci fosse, con tanto di comunione e cittadini devoti in fila per ricevere l’ostia, in contrasto con le disposizioni di sicurezza governative in materia di coronavirus e con le raccomandazioni dello stesso vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Luigi Renzo.

Niente porte chiuse ai fedeli, quindi, per la celebrazione della domenica delle Palme in chiesa. I parrocchiani sono regolarmente entrati per assistere alla messa, mentre in Vaticano il Papa celebrava il rito in una piazza San Pietro deserta.

