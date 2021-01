AGI – La ministra della Salute dello Sri Lanka, Pavithra Wanniarachchi, che ha pubblicamente approvato stregoneria e pozioni magiche per arginare i contagi da Covid-19, è risultata positiva ed è entrata in isolamento. Lo hanno comunicato funzionari del suo dicastero.

Pavithra Wanniarachchi aveva pubblicamente consumato e dato la sua approvazione a una presunta pozione magica, contenente miele e noce moscata, prodotta da uno stregone, che la spacciava come un rimedio per l’immunità. La 56enne aveva anche versato una pentola di acqua “benedetta” in un fiume a novembre, dopo che un autoproclamato ‘uomo-dio’ le aveva assicurato che avrebbe posto fine alla pandemia.

L’articolo La ministra della Salute dello Sri Lanka pro-stregoneria è positiva al Covid proviene da Notiziedi.

