domenica, 12 Ottobre , 25

Verona, perde controllo per la velocità: auto si cappotta e prende fuoco

(Adnkronos) - Una Citroen C4 con a bordo...

Sgarbi e il messaggio a Domenica In: “Ci vediamo presto”

(Adnkronos) - "Sono lì con voi in spirito,...

Paola Caruso, il dramma del figlio: “Il senso di colpa mi devasta, ma non ho mai mollato”

(Adnkronos) - Paola Caruso ospite oggi a Verissimo...

Aumentano i decessi tra adolescenti e giovani adulti, “una crisi emergente”: lo studio

(Adnkronos) - Nonostante la crescita e l'invecchiamento della...
la-ministra-roccella:-“l’antisemitismo-non-riguarda-solo-il-fascismo”
La ministra Roccella: “L’antisemitismo non riguarda solo il fascismo”

La ministra Roccella: “L’antisemitismo non riguarda solo il fascismo”

MondoLa ministra Roccella: “L’antisemitismo non riguarda solo il fascismo”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “L’antisemitismo ha trovato nell’ultima fase del conflitto israelo-palestinese una giustificazione per riemergere ed essere rilegittimato. Il gusto con cui si usa la parola genocidio, ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un’esperienza molto documentata e precisa, è davvero sconvolgente”.

Lo ha dichiarato la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo a un convegno dell’Ucei organizzato al Cnel a Roma.

Roccella ha aggiunto che in Italia “non si è fatto fino in fondo i conti con l’antisemitismo”, sostenendo che le “gite scolastiche ad Auschwitz” siano state incoraggiate “perché servivano a dirci che l’antisemitismo era qualcosa di collocato nella storia e in una precisa area politica: il fascismo”.

“Le gite ad Auschwitz – ha spiegato – sono state un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta. Il problema, invece, oggi è fare i conti con il nostro antisemitismo, senza illuderci che tutto si sia esaurito in un’epoca o in un’area politica”.

LE REAZIONI POLITICHE

Le parole della ministra hanno suscitato reazioni indignate nel mondo politico e sui social.Il senatore del Partito democratico Francesco Verducci, vicepresidente della commissione straordinaria contro intolleranza, razzismo e antisemitismo, ha definito le dichiarazioni “deliranti” e “vergognose”:

“Auschwitz e la Shoah sono responsabilità storica della follia omicida del nazifascismo. I viaggi di istruzione servono a onorare la memoria delle vittime e a trasmettere la verità storica alle nuove generazioni. Mai si era arrivati a violare la memoria di Auschwitz per una polemica politica”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.