AGI – ApritiModa celebra la resilienza dell’eccellenza della moda italiana, un tessuto di piccole a grandi imprese che nonostante i numeri della crisi sanitaria non si arrendono. E lo dimostrano le tantissime aziende che aprono le porte all’iniziativa in 13 regioni italiane, portando con le cautele del caso tante persone in tutta sicurezza nei laboratori e negli atelier del saper fare italiano. Ma lo hanno dimostrato anche nei dati economici, mantenendo il loro impegno anche nella crisi.

“Nonostante le preoccupazioni in questo periodo molto complicato – ha detto Cinzia Sasso, ideatrice di ApritiModa -, preoccupazioni che condividiamo, tutte le aperture si stanno svolgendo in sicurezza,

L’articolo La moda si mette in mostra e apre al pubblico laboratori e atelier proviene da Notiziedi.

