La moda sociale in passarella al Disco Club Hb Hall

L’iniziativa è stata promossa da Elite-moda, cinema e spettacolo E.t.s.” e Vivien Luxury”

Un importante evento di promozione sociale che ha visto la moda protagonista: tutto questo nella manifestazione (all’hotel Bel Sito nel suo esclusivo e rinnovato Disco Club Hb Hall di Nola) promossa dall’Associazione di promozione Sociale “Elite-moda, cinema e spettacolo E.t.s.”, da sempre in prima fila nella trasmissione di valori positivi ai più giovani con la realizzazione di corsi di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo nel comparto moda e spettacolo.

“I nostri corsi – spiega la presidente Sonia Pieragostini – sono finalizzati a supportare i ragazzi, con un’attenzione particolare nei confronti di quei giovani vittima di difficili situazioni familiari.

L’obiettivo è risvegliare in loro quegli impulsi e quel talento che possono essere determinanti per il loro futuro. Ringrazio la Fenalc per l’opportunità di partecipare al congresso nazionale”.

A sfilare le aspiranti modelle Fulvia Capezzera, Nicole Pasu, Serena Sabatucci e Daniela Caporali con gli abiti offerti dalla casa di moda campana “Vivien Luxury” di Giovanna Del Giudice.

“E’ un piacere contribuire ad iniziative di queste tipo, volte a stimolare l’interesse delle ragazze verso la moda.

Disegniamo e produciamo abiti da sera e per cerimonia con uno stile particolare, creati con tessuti raffinati e ricami pregiati di altissima qualità e da alcuni anni siamo vicini alla Fenalc, contribuendo a sostenere le iniziative delle associazioni affiliate volte a stimolare l’interesse delle ragazze verso la moda, racconta la manager della “Vivien Luxury” che condivide il lavoro nella maison con il papà Salvatore ed il fratello Giuseppe.

