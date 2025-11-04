martedì, 4 Novembre , 25

La moglie di Polonara: “Achille è stato in coma, le possibilità di vita erano basse”

Redazione-web
(Adnkronos) – “Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse”. Erika Bufano, moglie di Achille Polonara, ha raccontato così – alla trasmissione ‘Le Iene’ – le ultime difficili settimane del giocatore della Dinamo Sassari, che da mesi combatte contro la leucemia mieloide. 

Dopo il trapianto di midollo osseo, Polonara ha vissuto giorni complicati e di paura. Giorni difficili e per fortuna archiviati, visto che a breve sarà dimesso dall’ospedale Sant’Orsola-Malpighi. Inoltre, dallo scorso weekend è stato concesso ad Achille di uscire ogni tanto dall’ospedale, come accaduto per esempio in occasione del quinto compleanno della figlia Vitoria, festeggiato sabato scorso in famiglia. 

