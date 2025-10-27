la-moglie-di-sangiuliano-federica-corsini-diffida-report:-“audio-diffuso-acquisito-illecitamente.-io-l’unica-vittima”

ROMA – Federica Corsini, giornalista Rai e moglie dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, rompe il silenzio sulla vicenda che ha visto la trasmissione Report diffondere una conversazione privata tra lei e il marito. L’audio, finito al centro dell’attenzione mediatica dopo lo scandalo legato al caso Boccia, ha esposto la loro vita privata al pubblico, aggravando le conseguenze sull’incarico del consorte: “Ritengo necessario intervenire ora, per tutelare la verità storica e giuridica di questa vicenda, che rischia di essere oscurata da tentativi comprensibili ma infondati di spostare l’attenzione dal cuore del problema”.

“A seguito delle anticipazioni sull’inchiesta sul Garante della privacy andate in onda il 26 ottobre-scrive Report sui social- abbiamo ricevuto una diffida da Federica Corsini che è possibile leggere integralmente qui”.

Nella nota, diffusa dal legale di Corsini, si legge che la conversazione privata tra moglie e marito era stata registrata a sua insaputa e in maniera illecita: “Tramite i miei legali ho diffidato, l’8 dicembre 2024, la RAI e la trasmissione ‘Report’, non dal dare la notizia, cosa che da giornalista non avrei mai chiesto, ma dal trasmettere l’audio, che mi avrebbe esposta a un’ulteriore mortificazione pubblica dopo mesi di attenzione mediatica. Come sottolinea la Procura, a differenza di un altro giornalista al quale l’audio era stato ‘proposto’ e che lo aveva rifiutato, Report ha scelto di accettarlo e diffonderlo, pur conoscendone la provenienza illecita”.

Secondo Corsini, l’audio non apportava elementi informativi rilevanti, limitandosi a esporre la sua vita privata e il suo stato emotivo. Corsini respinge poi le voci su presunti interventi esterni a influenzare il Garante della Privacy, definendole “del tutto prive di fondamento” e ribadendo di essere “la principale vittima di quanto accaduto”. La decisione del Garante della Privacy di sanzionare la Rai con 150mila euro conferma la violazione dei diritti fondamentali della giornalista. Corsini chiarisce inoltre che mettere in dubbio la pronuncia del Garante equivarrebbe a mettere in discussione anche la valutazione della Procura, che ha confermato l’illecito della registrazione. Conclude la moglie di Sangiuliano: “La libertà di informare è un diritto fondamentale, ma non può diventare uno scudo per violare la dignità delle persone e la legalità delle fonti”.

Qui la nota integrale di Federica Corsini inviata alla trasmissione Report.

Atto di diffida Federica Corsini- ReportDownload

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it