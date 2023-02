La Molisana dà la parola alla pasta: un Qr code per ricette e informazioni

L’ad Ferro: non si cresce senza innovare

Milano, 17 feb. (askanews) – L’innovazione di un prodotto tradizionale della nostra tavola come la pasta passa anche dalla sua etichetta. O per meglio dire da un Qr code. La Molisana, infatti, ha arricchito il suo pack di un Qr code appunto, attraverso il quale – senza scaricare nessuna applicazione – il consumatore avrà a disposizione una serie di informazioni, dalle video-ricette di un minuto studiate da Chef in camicia ai contributi scientifici di agronomi, nutrizionisti e ricercatori. Contribuendo così ad accrescere la fedeltà del consumatore alla marca.

“Dopo un anno di studio abbiamo centrato l’obiettivo di arricchire l’esperienza di acquisto e consumo della pasta andando incontro non solo alle esigenze dei consumatori ma anche a quelle dei referenti della grande distribuzione – afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato – Dal nostro punto di vista non si può crescere senza innovare. Assecondare l’innovazione comporta sempre un notevole effort di tutto il comparto tecnico: ricerca e sviluppo, confezionamento, logistica, un approccio imprenscindibile per un’azienda che vuole traghettarsi nel terzo millennio”.

La Web app, ideata e realizzata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Mirus, è uno strumento funzionale e divulgativo allo stesso tempo. Essa offre la possibilità di consultare le ricette mentre si fa la spesa consentendo di provvedere subito all’acquisto degli ingredienti per realizzarla. Ma anche si approfondire temi di comune interesse tramite infografiche e video-interviste che cambieranno ogni mese e seguiranno il ciclo del grano, dalla semina al raccolto. E poi ci saranno ancora filoni tematici per raccontare tradizioni, contaminazioni e trend del mondo della pasta sempre made in Italy.

