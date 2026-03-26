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La montagna sull’Oceano: vivere Mauritius e Le Morne al Dinarobin
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La montagna sull’Oceano: vivere Mauritius e Le Morne al Dinarobin

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Un’esperienza nel resort Beachcomber

Mauritius, 26 mar. (askanews) – Forse può sembrare curioso, ma una in una delle destinazioni di mare tropicale più apprezzate al mondo c’è un luogo che vive – a due passi dall’oceano e dalla sabbia – per la forza paesaggistica, ma anche emotiva e, lasciatecelo dire, spirituale, di una montagna. Si tratta di Le Morne, un monolite di roccia basaltica alto 556 metri sul livello del mare all’estremità sud-occidentale di Mauritius che porta con sé una storia drammatica legata all’abolizione della schiavitù nell’isola, ma anche una continua suggestione di paesaggi e prospettive che la rendono un luogo capace di sorprendere continuamente. Tra le strutture e i resort della zona uno di quelli che vivono maggiormente la simbiosi con la montagna è il Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, una struttura che, con il gemello Paradis, vive su una lunga spiaggia, affronta l’Oceano Indiano e tutta la sua silenziosa potenza e, naturalmente, respira insieme a Le Morne, che è sempre visibile e anche dalle stanze, la notte, rassicura con la sua presenza magnetica e benigna, ma comunque con una sfumatura di mistero. E proprio questo mistero, in un mondo che sempre più si contraddistingue per l’omologazione e la resa asettica dei luoghi, è forse l’elemento che rende più interessante il Dinarobin, dove ogni servizio è impeccabile ovviamente, ma si ha anche la consapevolezza della più grande forza e della densità geologica di Le Morne, simbolo di quella natura che è tipica di Mauritius, isola verde e azzurra, ed è anche quello che sempre più stiamo perdendo al tempo della crisi climatica e di un capitalismo a volte dissennato.Siccome poi il presente incombe, è utile anche ricordare che monostante la crisi globale in corso e le tensioni molto forti sul comparto del turismo internazionale Mauritius resta a oggi una destinazione sicura, anche dal punto di vista della copertura delle compagnie aeree che la raggiungono, tra le quali c’è anche ITA Airways, ch da ottobre ritorna con il volo diretto 3 volte la settimana.

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