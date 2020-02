La morsa della Cina sugli uighuri

Un sistema di controllo capillare, che permette al governo centrale cinese di conoscere ogni rete sociale o spostamento degli undici milioni di appartenenti alla minoranza etnica musulmana degli uighuri, che vive nella regione autonoma dello Xinjiang. È quanto emerge dagli ultimi documenti sul sistema di sorveglianza attivo nel nord-ovest cinese. Il materiale è stato pubblicato dalla Cnn.

In 137 pagine di documenti, ritenuti affidabili dall’esperto tedesco Adrian Zenz, viene svelato il sistema usato dalla Cina per la detenzione nei “centri di trasformazione vocazionale”, come vengono ufficialmente definiti da Pechino. Per rischiare di finire reclusi basta indossare il velo o portare la barba lunga.

