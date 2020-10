La morte di un bracciante ha portato allo scoperto un caso di caporalato e truffe

AGI – Un caso di caporalato è emerso durante le indagini sulla morte di uno straniero portato al pronto soccorso dell’Umberto I di Enna, privo di vita. A portarlo in ospedale era stato un imprenditore agricolo che aveva spiegato che era stato colto da malore durante la raccolta delle mandorle. L’imprenditore aveva sostenuto che si trattava di un suo amico che doveva aiutarlo, ma è caduto in contraddizione e non ha saputo fornire né le generalità esatte, né il luogo di residenza.

Nel frattempo erano stati chiamati alcuni congiunti dell’operaio deceduto, che avevano spiegato che era andato a lavorare come bracciante agricolo,

