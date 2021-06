La mossa dei deputati M5s: “Convochiamo Grillo e Conte alla Camera”

ROMA – “Nessuno ci ha interpellato. Ma contiamo qualcosa o no?”. Stefano Buffagni prova a tranquillizzare le anime in pena dei parlamentari M5s. Giardino di Montecitorio. L’arrivo del deputato lombardo piomba nel bel mezzo di una riunione estemporanea tra una decina di deputati. Il cronista della Dire, nei pressi, non può fare a meno di ascoltare. Tra meno di un’ora si terrà l’assemblea del gruppo. Ordine del giorno: il Movimento collassa. “Ma cosa diciamo?”, chiedono i deputati a Buffagni. “Gli chiediamo di venire tutti e due alla Camera e di spiegarci cosa sta succedendo”, dice Buffagni. Una deputata traduce l’ansia in spavento. “Qui?”. Buffagni al solito ironico. “E dove da Grillo? Costa 12mila 800 euro la settimana. Non ce lo possiamo permettere”, risponde col sorriso.

Quindi Stefano Buffagni torna serio. “Diamo un segno della nostra esistenza. A voi qualcuno ha detto niente? E allora… Facciamoli venire qui, convochiamo tutti e due e ci facciano sapere come stanno le cose. Io stesso non sono stato informato. Non so niente”.

L’occasione è propizia anche per una previsione sul voto con la piattaforma Rousseau. La mossa di Grillo potrebbe rivelarsi un buco nell’acqua. “Serve il 51 per cento degli iscritti. La maggioranza assoluta. E non ci sono. Io i numeri ce li ho”, rassicura Buffagni. Sospiri dei deputati, affranti.

