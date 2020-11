AGI – È stato ‘sventato’ il rischio di una scissione di Forza Italia e di una frattura nel centrodestra. Alla fine di una giornata sull’ottovolante, è questo il sentimento che prevale tra gli alleati di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Una consolazione per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che hanno dovuto mandare giù il ‘boccone’ amaro del sì allo scostamento di bilancio, per ‘salvare’ la coalizione. Ma non avevano altra scelta.

Secondo diverse fonti dei tre partiti del centrodestra, una parte di Forza Italia avrebbe avuto, nei giorni scorsi, contatti diretti con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

L'articolo La mossa di Berlusconi evita la scissione in Forza Italia e salva la coalizione proviene da Notiziedi.

