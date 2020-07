La mutazione ha reso il coronavirus più contagioso

AGI – Il ceppo di coronavirus diffusosi dall’Europa all’America e ora più diffuso nel mondo è una mutazione di quello apparso in Cina, rispetto al quale è molto più contagioso ma non più pericoloso per la salute delle persone infette. È la conclusione di uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori, pubblicato sulla rivista Cell e legato a un precedente lavoro, risalente all’inizio dell’anno, in cui – sulla base delle informazioni relative alle sequenze genetiche – si avvertiva della diffusione di una mutazione del virus.

