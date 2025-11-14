venerdì, 14 Novembre , 25

La Nasa punta su Marte con il razzo Blue Origin di Bezos

Redazione-web
Recuperato il booster su una piattaforma nell’Atlantico

Cape Canaveral (Florida), 14 nov. (askanews) – Dopo una serie di ritardi e rinvii il razzo New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos è decollato da Cape Canaveral in Florida con successo ed è stato anche recuperato il booster su una piattaforma galleggiante nell’Atlantico per poterlo riutilizzare. Questa è una svolta tecnica per l’azienda spaziale di proprietà del fondatore di Amazon, che compete con Space X di Elon Musk nelle corsa allo Spazio.Il razzo, lungo 98 metri, trasportava le sonde gemelle del progetto Escapade (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), che hanno il compito di studiare il campo magnetico di Marte e le interazioni del pianeta con il vento solare per conto della Nasa. Un passo importante per capire come il Pianeta Rosso abbia perso gran parte della sua atmosfera nel corso dei millenni, con la speranza di un’eventuale esplorazione umana. In futuro secondo Jeff Bezos milioni di persone vivranno nello Spazio.

