La Nato continua a seguire "da vicino gli sviluppi in Iran"
La Nato continua a seguire "da vicino gli sviluppi in Iran"

“Per garantire la sicurezza dei suoi 32 paesi membri”

Milano, 2 mar. (askanews) – La Nato continua a seguire “da vicino gli sviluppi in Iran e nella regione”. Così si legge in un messaggio di Martin L. O’Donnell, portavoce del Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Secondo le sue parole il Comandante supremo alleato in Europa, Alexus Gregory Grynkewich “continua a parlare attivamente e regolarmente” con i vertici militari su entrambe le sponde dell’Atlantico e con il Segretario generale della NATO. Si sottolinea poi che SACEUR ovvero Grynkewich “ha e continuerà ad adeguare la posizione molto forte della Nato per garantire la sicurezza dei suoi 32 paesi membri e per difendere l’Alleanza da potenziali minacce, come missili balistici o veicoli aerei senza pilota, provenienti da questa o da altre regioni. L’approccio a 360 gradi della Nato copre tutti i settori, tra cui terra, aria, mare, cyberspazio e spazio”.

