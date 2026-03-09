lunedì, 9 Marzo , 26

La Nato neutralizza un missile nello spazio aereo turco
La Nato neutralizza un missile nello spazio aereo turco

ROMA – I sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale hanno neutralizzato un ordigno balistico lanciato dall’Iran ed entrato nello spazio aereo turco. Lo ha reso noto il ministero della Difesa turco in un post su X.

Alcuni detriti dell’ordigno sono caduti su un terreno libero a Gaziantep e non ci sono state vittime o feriti. “La Turchia attribuisce grande importanza alle relazioni di buon vicinato e alla stabilità regionale”, prosegue il post.

Tuttavia, “sottolineiamo ancora una volta che tutte le misure necessarie saranno adottate con decisione e senza esitazione contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese”.
