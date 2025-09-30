martedì, 30 Settembre , 25

Imprese, Magnano (Rittal): “Con Archiva onboarding digitalizzato a 360 gradi’

(Adnkronos) - “Grazie ad Archivia abbiamo digitalizzato il...

Imprese, Fini (Archiva Group): “Con Ai generativa supporto adeguato a richieste mercato”

(Adnkronos) - “Stiamo implementando la tecnologia di AI...

Usa, capo del Pentagono ai generali: “Preparatevi alla guerra”

(Adnkronos) - "Da questo momento in poi, l'unica...

Imprese, Mura (Archiva Group): “Persone al centro del progresso tecnologico”

(Adnkronos) - “Si sente tanto parlare di intelligenza...
la-nave-“alpino”-della-marina-alla-flotilla:-a-150-miglia-da-gaza-ci-fermiamo
La nave “Alpino” della Marina alla Flotilla: a 150 miglia da Gaza ci fermiamo

La nave “Alpino” della Marina alla Flotilla: a 150 miglia da Gaza ci fermiamo

AttualitàLa nave "Alpino" della Marina alla Flotilla: a 150 miglia da Gaza ci fermiamo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 30 set. (askanews) – Alle ore 16:30 circa, in Italia, (14.30 zulu) Nave Alpino della Marina Militare, raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste di Gaza, diramerà un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Nello specifico sarà comunicato che, in assenza di variazioni di rotta e velocità, alle ore 02:00 AM circa in Italia (00.00 Zulu) di domani primo ottobre, la Flotilla raggiungerà verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. Nave Alpino, come comunicato più volte nei giorni scorsi, non oltrepasserà tale limite, come da disposizioni ricevute anche per non pregiudicare in alcun modo le garanzie di sicurezza delle persone imbarcate. La Fregata della Marina Militare sarà disponibile ad accogliere ogni persona che manifesti la volontà di trasferirsi a bordo, nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle normative internazionali. Un ultimo avviso sarà diramato domani primo ottobre, al raggiungimento delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza, dove la nave militare si fermerà e rimarrà a disposizione per eventuali interventi di assistenza e soccorso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.