la-nave-amerigo-vespucci-a-ostia,-poi-la-tappa-a-civitavecchia:-quando-e-come-vederla

ROMA – La Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, è in arrivo a Civitavecchia dove sosterà dal 28 maggio, presso il Molo del Bicchiere – Banchina Guglielmotti. La Nave lascerà Civitavecchia nelle prime ore della mattina del 3 giugno per navigare verso Livorno.Nella navigazione verso Civitavecchia, la nave però effettuerà un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Ostia. Il passaggio avverrà nella serata di martedì 27 maggio, dalle ore 20.00 circa, poi sarà pronta per la 16ª tappa del Tour Mediterraneo, dove la nave ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, sarà affiancata dal Villaggio IN Italia.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia è nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.Al suo arrivo a Civitavecchia Nave Amerigo Vespucci sarà accolta dalla Cerimonia di Benvenuto a cui prenderanno parte le autorità civili e militari.

LE VISITE E COME PRENOTARSI

Le visite guidate all’interno dell’Amerigo Vespucci sono gratuite, ma è indispensabile prenotarsi attraverso l’unico canale utilizzabile e cioè il sito ufficiale raggiungibile cliccando sull’indirizzo web www.tourvespucci.it. Coloro che hanno effettuato la prenotazione potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare e visitare il Villaggio IN Italia esibendo il QR code rilasciato in fase di prenotazione (non sarà possibile accedere senza prenotazione). Presente al Villaggio IN Italia anche un’area ristoro a cura di Eataly.

Tanti gli eventi in programma. Per gli appassionati di motori, ad esempio, sabato 31 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 l’area antistante Nave Amerigo Vespucci ospiterà la Ferrari.

