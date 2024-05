la-nave-di-emergency-ha-salvato-87-persone-in-zona-sar-libica

Tra loro 8 donne e 3 bambini. Lunedì sbarco nel porto di Napoli

Milano, 4 mag. (askanews) – La Life Support di Emergency ha soccorso un’imbarcazione in difficoltà nella zona Sar libica in un’operazione che ha portati al salvataggio di 87 migranti che erano partite da Zawiya (Libia nord-occidentale) 20 ore prima ed erano prive di cibo e acqua. E’ stato il velivolo Colibrì2 di Pilotes Volontaires a segnalare alla nave di Emergency la presenza di un barcone sovraffollato alla deriva e sovraffollata.

“Ci siamo diretti sul punto che ci è stato segnalato e abbiamo lanciato i nostri rhib in acqua – racconta Domenico Pugliese, comandante della Life Support -. L’imbarcazione era sovraffollata, imbarcava acqua, i tubolari del gommone erano sgonfi. In totale abbiamo recuperato 87 persone. Le autorità italiane ci hanno assegnato il porto di Napoli dove arriveremo lunedì 6 maggio in tarda mattinata”.

Le 87 persone soccorse provengono da Sudan, Nigeria, Niger, Sud Sudan, Eritrea, Bangladesh, Mali, Togo, Ghana, Liberia, Chad, Camerun, Senegal e Costa d’Avorio, paesi colpiti da conflitti e gravi crisi economiche, politiche e sociali. Tra loro ci sono otto donne, di cui una incinta, tre bambini accompagnati e quattordici minori non accompagnati. (foto di repertorio).