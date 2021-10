PALERMO – La nave Geo Barents di Medici senza frontiere, con 367 migranti a bordo salvati nei giorni scorsi, ha attraccato nella tarda serata di ieri al Molo Quattro Venti del porto di Palermo: a bordo anche 140 minori non accompagnati.Subito dopo l’arrivo sono iniziati i tamponi di controllo contro il Covid, necessari prima dello sbarco dei minori a bordo. Le operazioni hanno visto impegnati il personale dell’Usmaf, Autorità portuale, polizia, prefettura, Asp e Ufficio del commissario Covid di Palermo. Ad attendere la nave al molo c’era il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando.

L’equipaggio della nave di Medici senza Frontiere, a cui Orlando ha conferito la cittadinanza onoraria, ha ringraziato il sindaco di Palermo per il benvenuto.”Welcome home, this is your city”, ha risposto Orlando.”Palermo torna ad accogliere – aveva affermato Orlando poco prima -. Un modo per superare gli egoismi degli stati e le meschinerie politiche che speculano sulla vita dei disperati”.Il sindaco di Palermo ha poi rilanciato la necessità di istituire il Recs (Rescue european civil service), il servizio civile di salvataggio in mare che aveva già proposto il 9 maggio ai vertici dell’Unione europea.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo La nave Geo Barents con 367 migranti a bordo è approdata al porto di Palermo proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento