la-nave-vespucci-in-porto-ad-ortona,-visita-a-bordo-della-meloni

ORTONA – Il porto di Ortona ha vissuto una giornata storica con l’arrivo della Nave Scuola Amerigo Vespucci, unanimemente riconosciuta come “la nave più bella del mondo”. L’evento ha visto la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accolta dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dall’amministratore delegato di Rcs Sport, Paolo Bellino. Insieme, hanno ammirato il maestoso veliero e presentato il trofeo che verrà consegnato al vincitore del Giro d’Abruzzo, simbolo di un legame tra sport, cultura e tradizione marinara. L’organizzazione dell’evento è stata impeccabile, con un coordinamento perfetto tra le istituzioni locali, la Marina Militare e le autorità presenti. La premier Meloni, pur non pronunciando discorsi ufficiali, si è mostrata cordiale e sorridente, conquistando i presenti con la sua semplicità e disponibilità. Terminato il momento istituzionale, la stampa ha avuto l’onore di accedere per prima al tour della nave, un privilegio che ha permesso di scoprire da vicino il fascino e la storia di questo gioiello della Marina Militare Italiana.

DAL 1931 LA VESPUCCI HA FORMATO GENERAZIONI DI UFFICIALI

Ad accogliere i visitatori a bordo c’era il comandante Giuseppe Lai, che ha raccontato con passione la straordinaria storia della Vespucci. Costruita nei Cantieri Navali di Castellammare di Stabia e varata il 22 febbraio 1931, la nave è lunga 100,5 metri (incluso il bompresso), larga 15,5 metri e ha un pescaggio di 7 metri. Con i suoi 21 alberi e una superficie velica di oltre 2.600 metri quadrati, rappresenta un’icona di eleganza e tecnologia marinara. Dal 1931, la Vespucci ha formato generazioni di ufficiali della Marina, navigando in tutti i mari del mondo e portando alto il prestigio dell’Italia. Il tour mediterraneo 2025, che ha preceduto l’approdo a Ortona, ha già toccato alcune delle più suggestive città italiane. Partito da Trieste il 1° marzo, il veliero ha fatto tappa a Venezia e Ancona, incantando migliaia di visitatori con la sua bellezza senza tempo. Dopo Ortona, il viaggio proseguirà verso altre località, tra cui Brindisi, Taranto e Napoli, in un itinerario che celebra l’eccellenza italiana e il legame con il mare. Questo tour segue l’epico giro del mondo 2023-2025, durante il quale la Vespucci ha visitato 35 porti in 28 paesi, coprendo oltre 46.000 miglia nautiche e promuovendo il Made in Italy nei cinque continenti.

PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO IN UN PORTO ABRUZZESE

L’arrivo a Ortona, prima volta in assoluto in un porto abruzzese, ha trasformato la giornata in un momento emozionante per la comunità locale e per tutti gli appassionati del mare. La presenza della presidente Meloni, del presidente Marsilio e di Paolo Bellino ha sottolineato l’importanza di questo evento, che unisce storia, sport e identità nazionale in un’esperienza indimenticabile. La Nave Vespucci, con la sua imponenza e il suo fascino, continua a essere un simbolo di perseveranza e bellezza, come recita il suo motto attribuito a Leonardo da Vinci: “Non chi comincia, ma quel che persevera”.

