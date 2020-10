La newco di Alitalia è in dirittura d’arrivo

AGI – La newco Alitalia è in dirittura d’arrivo. Secondo quanto apprende l’AGI, il decreto di costituzione della nuova società sarà firmato tra oggi e domani, dai ministeri competenti ovvero Mef, Mit, Mise e ministero del Lavoro. Una volta partita la newco, potranno operare a pieno titolo anche i nuovi vertici, Fabio Lazzerini come amministratore delegato e Francesco Caio in qualità di presidente. Ma soprattutto, una volta saliti sulla plancia di comando, Lazzerini e Caio potranno finalizzare il piano industriale che significa mettere in pratica le strategie presenti e future che dovrebbero garantire la sopravvivenza a una società attualmente fortemente provata dall’effetto Covid.

