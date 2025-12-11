giovedì, 11 Dicembre , 25

La Nobel per la Pace Machado: spero che il Venezuela torni libero

A Oslo: quando si lotta per la libertà, si lotta per l’umanità

Oslo, 11 dic. (askanews) – La leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha espresso la sua “speranza che il Venezuela torni libero” e torni a essere “un faro di speranza e democrazia”. Machado ha parlato in una conferenza stampa a Oslo insieme al primo ministro norvegese Jonas Gahr Store.L’eponente dell’opposizione venezuelana è arrivata nella capitale norvegese nella notte, dove sua figlia ha ritirato il Premio Nobel per la Pace a suo nome.”Sono qui per ricordare al mondo cosa sta succedendo in Venezuela e perché il Venezuela è importante”, ha affermato, prima di aggiungere che “lottare per la libertà significa lottare per l’umanità”. Machado prima della conferenza stampa ha visitato il parlamento di Oslo.

