venerdì, 12 Dicembre , 25

Usa, Natalizia: “Processi geopolitici ed economici in atto frutto di eventi occorsi anni fa”

(Adnkronos) - "L'alternanza politica al governo" nei diversi...

Caso Epstein, diffuse nuove immagini con Trump, Bannon, Clinton e Gates

(Adnkronos) - I Democratici della Commissione di Vigilanza...

Meloni con Abu Mazen ad Atreju: “Questione mediorientale al centro del nostro lavoro”

(Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni...

Farmaci, Braido (UniGe): “Con biologici verso remissione Bpco, asma e rinosinusite cronica”

(Adnkronos) - Tosse cronica produttiva (catarro), difficoltà respiratorie,...
la-nobel-per-la-pace-narges-mohammadi-e-stata-arrestata-in-iran
La Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata arrestata in Iran

La Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata arrestata in Iran

Video NewsLa Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata arrestata in Iran
Redazione-web
Di Redazione-web

Insieme ad altri attivisti

Teheran, 12 dic. (askanews) – Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi e diversi altri attivisti durante una cerimonia di lutto nella città di Mashhad, nel nord-est dell’Iran. Lo riporta su X la sua Fondazione, precisando di aver ricevuto “informazioni attendibili secondo cui Narges Mohammadi è stata arrestata con violenza durante la funzione commemorativa del settimo giorno per la morte di Khosrow Alikordi”, un avvocato per i diritti umani.La Nobel per la pace ha trascorso gran parte degli ultimi due decenni dentro e fuori dal carcere per la sua instancabile campagna per i diritti umani in Iran.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.