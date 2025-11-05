‘La notte del cuore’ vince gli ascolti. Testa a testa tra Belve e DiMartedì

mercoledì, 5 Novembre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – ‘La Notte nel Cuore’ su Canale 5 è stato il programma più visto del prime time di ieri, con 2.361.000 telespettatori e uno share del 16,6%. Al secondo posto la programmazione di Rai1 che ha visto in onda, prima ‘La Forza che Unisce’, il programma dedicato alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (visto da 2.419.000 telespettatori con uno share dell’11,5%) e, a seguire, la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ (1.989.000 telespettatori e il 13,1% di share). Testa a testa per il terzo posto tra ‘Belve’ che su Rai2 ha interessato 1.367.000 telespettatori (share del 9%) e ‘DiMartedì’ che su La7 ha realizzato 1.377.000 telespettatori e l’8,4% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: su Italia1 il programma ‘Le Iene’ è stato seguito da 1.140.000 telespettatori (share del 9,3%) mentre su Rai3 ‘Amore Criminale’ ha totalizzato 639.000 telespettatori e il 3,4%. Su Tv8 ‘X Factor’ ha realizzato 611.000 telespettatori e il 4,2% mentre su Retequattro ‘È Sempre Cartabianca’ ha interessato 496.000 telespettatori pari al 3,8% di share. Sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ è stato visto da 339.000 telespettatori (share del 2%).  

Nell’access prime time su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 5.543.000 telespettatori pari al 25,9% battendo ‘Affari Tuoi’ che su Rai1 ha realizzato 4.454.000 spettatori (20,7% di share). Ancora su Rai1 ‘Cinque Minuti’ è stato seguito da 3.975.000 spettatori pari al 19,2% di share.  

