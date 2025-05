La Notte Rosa compie 20 anni e fa festa con più di 100 eventi

RIMINI – Per i 20 anni la Notte Rosa, il Capodanno dell’estate in Romagna, non solo anticipa al Solstizio, diventa “Hit’s summer” facendo ballare per tre giorni, dal 20 al 22 giugno, tutta la Riviera, da Comacchio a Cattolica.

Sono quasi un centinaio gli eventi già ufficializzati, con nomi che vanno da Olly a Michele Hunziker, da Sfera Ebbasta a Paolo Belli, e il programma è destinato ad arricchirsi ulteriormente nelle prossime settimane.

DA OLLY A FEDEZ, DA FRANCESCO SARCINA A SFERA EBBASTA: IL PROGRAMMA

Ecco allora alcuni degli appuntamenti: a Rimini, venerdì 20 giugno, la spiaggia si colora di “Un mare di rosa” con un palcoscenico a cielo aperto dal bagno 47 al 63 con musica live, spettacoli, danza e gran finale con i fuochi d’artificio. In piazzale Fellini microfono e autotune in mano a Olly e Fedez per la due giorni dell’Rds Summer festival. A Riccione, da mercoledì 19 a sabato 21 giugno, il centro città si anima con il Kids family festival con, tra gli ospiti, Paolo Ruffini. Mentre nella spiaggia libera di piazzale San Martino sabato 21 Michelle Hunziker guiderà due sessioni di allenamento. A Cattolica, venerdì 20 giugno, Francesco Sarcina, la voce storica delle Vibrazioni, proporrà un live acustico in piazzale Primo Maggio, mentre a Misano Adriatico, oltre al Casrnevale d’estate, salirà sul palco Paolo Belli con la sua band. A Gatteo Mare venerdì 20 giugno serata tutta da ridere con Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi. Invece Bellaria-Igea Marina punta su una doppia sfilata del Carnevale in Rosa, mentre a San Giovanni in Marignano dal 19 al 23 giugno torna “La notte delle streghe” con un’edizione dedicata al tempo.

In provincia di Ravenna, a Cervia, venerdì 20 giugno va in scena il parco Cerviavventura con un percorso tra i pini illuminato solo dalle lampade frontali, una sfida al buio, tra coraggio e magia. Sempre a Cervia, il Museo del sale propone aperture straordinarie serali e un laboratorio per bambini dedicato ad Altero, il fenicottero rosa mascotte dell’edizione 2025. A Milano Marittima, sabato 21 giugno, verrà proiettato il docufilm “La favola di un visionario”, dedicato a Arrigo Sacchi, con la presenza in sala dell’allenatore e dei protagonisti della sua lunga carriera.

In provincia di Forlì-Cesena, a Bertinoro, “Drinkin’ jazz festival” e tappa della rievocazione storica della Mille Miglia in moto; e a Cesenatico grattacielo illuminato di rosa e doppio appuntamento con il dj-set di Radio Bruno e Clara, la giovane artista rivelazione di Mare Fuori e del Festival di Sanremo. Cesena, il 21 giugno, ospita il Rockin’1000 flash pink choir, anteprima delle celebrazioni per i 10 anni del progetto musicale più iconico della Romagna. E a Ravenna Mirabilandia dà il via alla sua estate di eventi con la comicità di Valentina Persia.

Infine, a Ferrara il Pianoestense dal 20 al 22 giugno trasformerà alcuni dei più bei palazzi della città in salotti musicali raffinati. Ed energia assicurata sabato 21 dallo show di Sfera Ebbasta in piazza Ariostea. A Comacchio sono in programma due serate di spettacolo sulla spiaggia, e Porto Garibaldi si tingerà di rosa, tra installazioni e suggestivi allestimenti.

Non è poi Notte Rosa senza la magia delle albe, musicali e non: a Gatteo sabato 21 giugno alle 5.30 nella Corte del Castello malatestiano un’orchestra di 20 elementi proporrà il Concerto Solstizio d’estate con musiche di Verdi, Rossini, Schubert, Puccini e Tchaikowsky. A Cervia domenica alle 6.30 escursione in barca nella Salina, immersi nel silenzio e nella natura, con colazione genuina al Bar Salino. A Coriano, nel riminese sempre domenica, una camminata con partenza alle 5.30, saluto al sole, colazione condivisa e dress code ovviamente con qualcosa di rosa. A Riccione in spiaggia alle 5 il ballerino Kledi interpreterà il Bolero di Ravel, seguito da un live di Syria. E a Verucchio alle 5.30 il parapetto della Rocca malatestiana accoglierà una lezione di Hatha. Infine a Ferrara, domenica 22 giugno, il concerto all’alba in Certosa “Elogio alla

