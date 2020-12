La nuova Alitalia decolla con 52 aerei. E cerca un partner

AGI – La parola d’ordine per la nuova Alitalia è discontinuità col passato. Parte da qui lo schema del piano industriale 2021-2025 di Ita Spa, presentato in conferenza stampa dal presidente Francesco Caio e dall’ad e dg, Fabio Lazzerini. Ita “parte come una startup, in totale discontinuità con il passato”, hanno sottolineato più volte i due manager spiegando che la loro azione è partita “da un assunto di base: che la crescita la si ottiene offendo servizi competitivi sul mercato” e che per questo il piano messo a punto è “meritevole dell’investimento dello Stato e anche di capitali privati”.

Che vuole dire ambire a una "sostenibilità economica,

