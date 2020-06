La nuova Apple Watch Activity Challenge si terrà domani, ricorda di sbloccare gli adesivi speciali

Apple ha programmato la sua prossima Apple Watch Activity Challenge per il 5 Giugno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Questa sfida incoraggia i proprietari di Apple Watch a riempire il proprio anello dello stand in piedi e spostandosi per almeno un minuto durante 12 ore quel giorno.

Apple non ha organizzato una Apple Activity Activity Challenge per la Giornata della Terra il mese scorso, probabilmente nel tentativo di incoraggiare le persone a rimanere a casa e praticare l’allontanamento sociale a causa del COVID-19.

