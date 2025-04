la-nuova-crisi-tra-cina-e-taiwan:-navi,-aerei-e-missili-pronti

ROMA- La Cina ha avviato una batteria di esercitazioni congiunte di esercito, marina e missili attorno a Taiwan come “severo avvertimento” contro il presidente taiwanese Lai Ching-te definito “parassita”. E’ il lessico di Trump che si fa esperanto. Taiwan ha risposto inviando navi da guerra a fronteggiare l’avvicinarsi della marina cinese alle sue coste.

Le esercitazioni attorno all’isola governata democraticamente – che la Cina considera un proprio territorio – arrivano un mese dopo che Lai aveva definito Pechino una ” forza straniera ostile “. In un video che accompagnava l’annuncio delle esercitazioni da parte dell’Eastern Theatre Command, il presidente taiwanese è stato raffigurato come un insetto dei cartoni animati tenuto fermo dalle bacchette sopra una Taiwan in fiamme.

Secondo la Reuters più di 10 navi militari cinesi Shandong si sono avvicinate alla zona contigua di 24 miglia nautiche (44 km) di Taiwan e che Taiwan ha inviato le navi da guerra, aerei e attivato sistemi missilistici terrestri in risposta. Ma non è stato sparato un solo colpo, non ancora almeno.

Dopo l’annuncio dell’esercitazione, l’esercito cinese ha diffuso una serie di video di propaganda in rapida successione, in cui si vedono navi da guerra e aerei da combattimento cinesi che circondano Taiwan, Taipei presa di mira dall’alto e veicoli militari che pattugliano le strade della città.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it