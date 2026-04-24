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La nuova Fondation Cartier a Parigi, un contemporaneo diverso
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La nuova Fondation Cartier a Parigi, un contemporaneo diverso

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Nel palazzo ripensato da Jean Nuovel la mostra “Exposition Générale”

Parigi, 24 apr. (askanews) – Una “cartografia alternativa” dell’arte contemporanea: è l’idea che ha guidato la ricerca della Fondazione Cartier negli ultimi 40 anni ed è qualcosa di cui si può fare esperienza diretta nella mostra che accompagna l’inaugurazione della nuova sede parigina, proprio accanto al Louvre, in uno spazio che Jean Nouvel ha reso magnetico all’interno, articolato e mobile come i progetti portati avanti dalla Fondazione. La grande “Exposition Générale” è un viaggio affascinante dentro l’allestimento del palazzo, ma, soprattutto, dentro i percorsi che la Fondation Cartier ha costruito nel corso del tempo, guardano ai filoni meno battuti dell’arte, guardando al mondo e alla relazione decisiva con l’ambiente, offrendo una possibile via “selvatica” al racconto del contemporaneo, che qui vive di una dimensione più grande, più complessa, in certi momenti sorprendente e in altri quasi salvifica. Perché ci ricorda la relazione con un mondo che non è solo umano, perché esplora le metamorfosi e i tempi più lunghi, perché accoglie anche artisti star del mercato, ma sempre guardandoli da un punto di vista differente, costruendo quell’idea di alternativa da cui siamo partiti. Il tutto anche con una consapevolezza critica, che diventa politica, sia che si ragioni della relazione tra la creatività e l’intelligenza artificiale, sia che si affronti la questione delle migrazioni e delle crisi climatiche in un mondo sempre più polarizzato, diviso e fragile, soffocato da un capitalismo estremo che somiglia tremendamente al colonialismo.La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain ha da sempre battuto il terreno del “resto del mondo”, ha camminato sulle strade degli altri continenti, ma anche ha cercato un costante e continuo confronto con l’architettura, spesso soffermandosi sulle attitudini utopiche e le ricerche meno mainstream. E anche tutto questo torna nell’esposizione parigina, che somiglia a un caleidoscopio, ma che ci restituisce un mondo meno conosciuto, più lontano ed estremamente interessante. Anche per ii modo in cui pensa la natura nel senso più ampio del termine o, meglio la nostra relazione con essa, sovvertendo il modo – assai discutibile – in cui l’abbiamo pensata per secoli.

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