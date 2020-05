Dalla regolarizzazione dei migranti al Mes, sono sempre di più i fronti sui quali si misurano le forze in campo nel Movimento 5 Stelle. Una realtà sempre più lontana da quel monolite apparso per la prima volta in Parlamento nel 2013. Oggi la galassia pentastellata appare composita, con pianeti e satelliti che rischiano, a volte, di entrare in collisione tra di loro.

La doppia esperienza di governo, prima quella gialloverde e poi quella giallorossa, ha inoltre messo in evidenza le diverse culture politiche che si trovano a convivere all’interno del Movimento, pur senza entrare in aperto conflitto fra di loro,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La nuova mappa della Galassia 5 Stelle proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento