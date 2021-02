La nuova vita di Mario Draghi e Janet Yellen

AGI – Due ex banchieri centrali vanno al governo durante la pandemia, con la produzione in picchiata e la disoccupazione in aumento. Non sono più i padroni della politica monetaria, non hanno più la catapulta del denaro, ma nelle loro mani c’è la politica fiscale, l’azione di governo: Janet Yellen, prima donna al Tesoro negli Stati Uniti, e Mario Draghi, un altro talento di via Nazionale a Palazzo Chigi, dopo Carlo Azeglio Ciampi.

I due ex governatori più potenti del mondo, al timone di Federal Reserve e Banca centrale europea durante la grande crisi finanziaria,

