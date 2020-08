La Nuova Zelanda rinvia di un mese le elezioni per l’allarme Covid

AGI – La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Arden, ha spostato di quattro settimane le elezioni generali per il rinnovo del Parlamento che scade il 6 settembre. Previste il 17 settembre, si terranno il 17 ottobre, lo scrive il sito del Guardian.

La decisione è stata presa per non esporre i 25.000 addetti ai seggi elettorali al rischio di contagio da Covid-19.Ardern ha detto di aver preso in considerazione la possibilita’ di spostare le elezioni di sole 2 settimane, ma la commissione elettorale ha detto che questo non era abbastanza tempo per prepararsi alla nuova data.

“Propongo che il Parlamento si riunisca di nuovo domani”,

