La Nutella vegan è realtà: ecco da quando comprarla e quanto costa

ROMA – Dopo tanta attesa, la Nutella vegan diventa realtà. Ferrero ha annunciato l’arrivo della versione plant-based della celeberrima crema spalmabile alle nocciole. Stesso gusto, ma ingredienti totalmente vegetali e un look caratterizzato da un tappo verde brillante composto da plastica riciclata ed etichetta beige. Sarà impossibile, così, non riconoscerla tra gli scaffali dei supermercati. Ci arriverà a breve, in queste settimane sarà distribuita nei punti vendita di tutta Italia.

GLI INGREDIENTI

La Nutella vegan “offre la stessa esperienza inconfondibile di Nutella- si legge sul sito ufficiale- ma con ingredienti di origine vegetale al posto del latte, come ceci e sciroppo di riso, per rendere il prodotto adatto a diete vegane e plant-based”. Il nuovo prodotto è, quindi, senza lattosio, oltre che senza glutine. Nella lista degli ingredienti si specifica soltanto che Nutella “può contenere latte poiché il prodotto è l prodotto è fabbricato in uno stabilimento che utilizza latte. Non adatta a chi è allergico alle proteine del latte”.

Nello specifico, gli ingredienti sono: zucchero, olio di palma, nocciole (13%), ceci, cacao magro (7,4%), sciroppo di riso in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), sale, aromi

PRODOTTA IN ITALIA

“Da sessant’anni- spiega Ferrero in una nota ufficiale – milioni di consumatori iniziano la loro giornata con Nutella e, con il lancio di Nutella Plant-Based, Ferrero intende ulteriormente rafforzare la propria presenza nel momento della prima colazione dolce“.

“Nell’anno delle celebrazioni per il 60° compleanno di Nutella, grazie allo spirito di innovazione e di imprenditorialità che da sempre caratterizza Ferrero, Nutella avrà la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia. A pochi mesi dal lancio di Nutella Ice Cream, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l’inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella”, ha detto Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia, intervenuto a margine dell’evento di presentazione ufficiale del nuovo prodotto.

FORMATO E PREZZO DI VENDITA

E ha assicurato che “Nutella Plant-Based è prodotta in Italia, presso lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, a testimonianza dell’impegno del Gruppo Ferrero nel continuare a consolidare la propria presenza nel Paese e il proprio footprint industriale”.

Nutella plant-based sarà confezionata in barattoli di vetro (per il 60% riciclato) da 350 grammi al prezzo di 4.49 euro.

A Napoli sono stati trovati barattoli di Nutella plant-based in un supermercato del centro. Erano venduti a 2.60 euro. Facevano parte di un carico destinato alla Francia, così sono stati sequestrati dai Nas – ora alla ricerca di altri eventuali lotti – e saranno distrutti.

