Lo Stato americano del Missouri ha citato in giudizio la Cina accusando il governo di Pechino di aver occultato le informazioni sul Covid-19, di fatto causando danni economici e sociali “irreparabili” per gli Usa e per il mondo intero. Il procuratore generale del Missouri, il repubblicano Eric Schmitt, sostiene che la pandemia è “il risultato diretto delle azioni intraprese dal regime del presidente cinese Xi Jinping”.

Ci sono già state diverse azioni legali presentate contro la Cina, ma il Missouri è il primo Stato a farlo e a ‘tradurre’ in passi concreti le accuse del presidente, Donald Trump.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “La pandemia è il risultato delle azioni del regime di Pechino”. Il Missouri fa causa alla Cina proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento