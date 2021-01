“La pandemia impone unità anche alla politica”. Il monito del Papa

AGI – La pandemia impone unità anche alla politica. Lo ha detto Papa Francesco in una intervista al Tg5. “La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi e anche di avere la lotta politica. È un diritto: il diritto di imporre la propria politica. Ma in questo tempo si deve giocare per l’unità, sempre”, sono state le sue parole, “In questo tempo non c’è il diritto di allontanarsi dall’unità. La lotta politica è una cosa nobile, i partiti sono gli strumenti. Quello che vale è l’intenzione di fare crescere il Paese. Ma se i politici sottolineano più l’interesse personale dell’interesse comune,

